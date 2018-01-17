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’ye vasiyetinizi yazıp gidin’

Giriş Tarihi: 17.1.2018
‘Kuzey Kore’ye vasiyetinizi yazıp gidin’

, ABD vatandaşlarına 'ye gitmeleri halinde önceden 'vasiyetlerini yazmalarını, varsa çocukları ve evcil hayvanlarını güvendikleri insanlara emanet etmelerini ve cenaze işlemlerini seyahat öncesi organize etmelerini' önerdi. İki yıl önce Pyongyand'de tutuklanan ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in haziran ayında ABD'ye beyninde hasarla gönderilmesi üzerine Kuzey Kore'ye seyahat yasağı koyan Washington, Kuzey Kore'de bir ABD Büyükelçiliği bulunmadığından vatandaşlara yardımcı olunamayacağını da hatırlattı. ABD'li öğrenci Pyongyang'da kaldığı otelde bulunan politik bir sloganı çalmak suçlaması ile 15 yıl hapse ve ağır iş cezasına çarptırılmış, 15 aydan uzun bir süre sonra haziranda tıbbi nedenlerle serbest bırakılmıştı. Warmbier evine geri döndükten kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

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‘Kuzey Kore’ye vasiyetinizi yazıp gidin’
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