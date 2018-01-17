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’da saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı

’da düzenlenen saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 21:04 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 21:05
Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı
Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA), Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'da gerçekleştirilen saldırısında 12 kişinin öldürüldüğünü 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırının yerinden edilmiş insanların yaşadığı bir kampın bulunduğu Muna Garage bölgesinde bir pazar yerinde 2 intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıyı, Nijeya'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan örgütünün gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Boko Haram militanlarının 8 yıldır süren ölümcül faaliyetleri sonucu 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Pazartesi günü, Nijerya ordusunun yakaladığı ancak gözaltındayken pişman olduklarını söyleyen 244 Boko Haram örgütü üyesi serbest bırakılmıştı.
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Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı
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