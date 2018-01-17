Terör ordusu planı savaşı alevlendirecek

ABD'nin tüm uyarılara rağmen Türkiye ve Irak sınırlarında terör örgütü YPG militanlarından oluşacak 30 bin kişilik sınır gücü kurma planına tepkiler sürüyor. Rusya'dan yapılan "Tek taraflı alınan bu karar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verecek" uyarısından sonra dün de İran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bu adımın Suriye'de "savaş ateşini daha da alevlendireceğini" söyledi. Sözcü Kasımi ayrıca, "İran, Rusya ve Türkiye, Astana sürecindeki diyaloglar ile 'gerilimi azaltma bölgeleri'nin oluşumu vasıtasıyla krizin alevlerini kontrol altında tutmaya çalışıyorlar ki bu yönde de şimdiye dek göze gelir bAşarılara ulaşmış durumdalar" dedi. Öte yandan dünya basını Türkiye ile ABD arasındaki 'sınır güvenlik gücü' gerilimi yakından izliyor:

ABD SÖZ VERMİŞTİ

New York Times: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin 'önerdiği' sınır gücüne ağır eleştiriler yönelttiğine dikkat çekerek, "Trump yönetimi, büyük çatışmalar azalırken Kürtlere sağladığı askeri yardımı aşamalı olarak azaltacağını söylemişti. Önerilen sınır gücü ise Pentagon'un Kürtlere Suriye'de daha uzun vadede destekleyeceğinin işareti veriyor gibi. Yeni plan, iki NATO müttefiki olan ABD ile Türkiye arasındaki gerilimleri tırmandırıyor" dedi.

CNN: Erdoğan, ABD'yi Suriye sınırında bir 'terör ordusu' oluşturmakla suçluyor.

Politico: Suriye iç savaşının önemli bir kısmında ABD ve Türkiye, Esad rejimiyle mücadele için birlikte çalıştılar. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler, ABD'nin Kürt militanlara verdiği destek nedeniyle gerildi. ABD, Ankara'nın, PKK örgütüyle bağ kurduğu YPG milislerinin hakim olduğu Suriye Demokratik Güçleriyle çalışıyor.

Newsweek: Türkiye'nin kasım ayında Başkan Trump'ın YPG'nin artık silahlandırılmayacağı yönünde güvence verdiği yönündeki açıklamalarını anımsatan Newsweek, "Washington'un YPG'ye desteği Ankara'yı gittikçe öfkelendiriyor" yorumunu yaptı.

'ABD, PKK-PYD BAĞLANTISINI GÖRMEZDEN GELİYOR'

Düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu Başkan Yardımcısı Ian Lesser, son gelişmeleri Alman haber ajansı Deutsche Welle'ye değerlendirdi. ABD'li uzman Lesser, Washington'ın PKK ile PYD/ YPG arasındaki bağlantıyı DEAŞ ile mücadele uğruna görmezden geldiğini belirterek, "Tabii bir NATO müttefiki olarak ABD, Türkiye'nin güvenliği konusunda taahhütlerine bağlı olmaya devam ediyor. Ancak Türkiye açısından ise bir numaralı güvenlik sorunu bu konu" ifadelerini kullandı.