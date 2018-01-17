Wikipedia'dan flaş Türkiye açıklaması!

Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın Başkanı Katherine Maher, Türkiye'de resmi makamları rahatsız eden ve 8 aydır süren erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyledi.

TÜRKÇE 300 BİN MAKALE BULUNUYOR

San Francisco dışında dünyanın hiçbir yerinde ofisleri bulunmadığını vurgulayan Maher, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) erişimin engellenmesiyle ilgili kararını beklediklerini söyledi. Erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu kaydeden Maher, "Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur.

Katherine Maher

"ÜLKENİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Ben Türkiye'de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye'nin Wikipedia'da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe'deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia'nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz" diye konuştu.