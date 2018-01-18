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Abbas, Bakanı Gabriel ile görüştü

Devlet Başkanı 'ın Bakanı Sigmar Gabriel ile "Filistin ile arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri görüştüğü" bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 23:42
Abbas, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü

resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Bakanı Gabriel, Abbas'ı telefonla aradı. Görüşmede ikili "Abbas'ın 22 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ile gerçekleştireceği toplantıyı" ele aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ülkesinin "iki devletli çözümü" temel alan siyasi süreci desteklediğini yineledi. Gabriel ayrıca şubat ayında Filistin'i ziyaret edeceğini ifade etti.

ABBAS BELÇİKA'YA GİDECEK

Filistin Devlet Başkanı 'ın, barış süreci için yeni ara bulucu bulma girişimleri çerçevesinde AB Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gelecek hafta Belçika'ya gitmesi bekleniyor.

"ABD, ARABULUCULUK VASFINI KAYBETTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, 'ü "'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Trump'ın bu kararının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin barış sürecinde ara bulucu olamayacağını söylemişti. Abbas, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "ABD artık barış sürecinde ara bulucu olma vasfını yitirmiştir ve asla ilerde siyasi barış sürecinde ABD'nin de yer almasına müsaade etmeyeceğiz." demişti.

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Abbas, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü
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