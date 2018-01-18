Almanya PKK konusunda çark ediyor

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK
'ya yönelik kıskaç artıyor. Terör örgütü PKK hakkında Almanya
'da 2013 yılında 15 soruşturma açılmışken bu sayının geçen yıl 130'a ulaştığı bildirildi. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK'ya üye oldukları ya da örgütü destekledikleri şüphesiyle 2014 ve 2015 yıllarında 20'nin üzerinde kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık bu sayının 2016 yılında 40'ı aştığına dikkat çekti. Haklarında dava açılanlardan kaçının mahkum edildiğine dair ise açıklama yapılmadı. Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor.