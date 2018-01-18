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'dan kritik açıklaması

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ülkesinin ile yeniden daha iyi görüşmeler yapma niyetinde olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 18:57 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 01:56
Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması

Gabriel, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile 'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, " ile arasında hükümetler arası istişare toplantıları yeniden başlatılmak isteniyor. Bu, ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ilk adım mı?" şeklindeki soru üzerine, birçok şey yaşandıktan sonra Türk adaletinin kararıyla tutuklu olan bazı Alman ve Türk kökenli Alman vatandaşlarının serbest bırakıldığını ve karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını anımsattı.

Şimdi ekonomi alanında ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde iş birliğine ilişkin komisyonların bir araya gelmesinin söz konusu olduğunu belirten Gabriel, "Elbette Türkiye ile yeniden daha iyi görüşmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, Türkiye'nin de çıkarına, Almanya'nın ve Avrupa'nın da çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, Türkiye'nin partneri olduğuna dikkati çekerek, Almanya'nın on yıllardan beri olduğu gibi NATO partnerlerine her zaman savunma sanayisinde de yükümlülükleri bulunduğunu bildirdi. Gabriel, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkinin, iki ülkenin yar aldığı ittifaklarda birbirine normal davranması yönünde gelişmesinin herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.

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Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması
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