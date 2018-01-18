Belçika'da şarbon paniği

Güvenlik önlemleri nedeniyle Belçika Başbakanı Charles Michel'in de Brüksel'de Lambermont Meydanı'nda bulunan ofisinden ayrıldığı kaydedildi.

Brüksel'deki Göç Bakanlığının bulunduğu binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

FRANCKEN'A KARŞI GÖSTERİ DÜZENLENMİŞTİ

Belçika'da binlerce gösterici, Theo Francken'ın ülkedeki Sudanlı sığınmacılara yönelik politikasına karşı protesto yürüyüşü düzenlemişti.

Çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının katıldığı gösteride Francken'ı istifaya davet eden sloganlar atılırken, "Sığınmacılara adalet", "Sığınmacılık suç değildir" yazılı pankart ve afişler de taşınmıştı.

Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Partisinden Mülteci ve Göç Bakanı Francken, Flamanya bölgesinde "en popüler" siyasi figür olarak ön plana çıksa da politikaları ve açıklamaları nedeniyle Belçika toplumunun büyük bir kesiminde eleştiri ve tepkiyle karşılanıyor.