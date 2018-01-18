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Donald Trump açıkladı, çöktü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti, resmi nde bugün "yalan habercilik" ödüllerini açıkladı. Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayla birlikte, linklini paylaştığı site geçici olarak çöktü.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 14:52
Donald Trump açıkladı, internet sitesi çöktü!

Trump'ın da Twitter üzerinden paylaştığı ödüllerde The gazetesinden Paul Krugman, "Trump'ın ekonomik zaferinden ekonominin sağ kalamayacağı" haberiyle birinci sırada yer aldı.

Ödül sıralamasında ABC News'ten Brian Ross, "yalan haberlerle piyasada sürekli bir düşüşe" neden olması nedeniyle ikinci sırada yer alırken, CNN ise Trump ve oğlu Donald J. Trump'ın "Wikileaks belgelerini sızdırma" haberiyle üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK ÖDÜLÜ CNN KAZANDI!

Kazananlar arasında Washington Post gazetesi ile Time ve Newsweek dergileri de yer alırken, CNN, Trump'ın Japon Başbakan Abe ile balıklara yem verdiği video, ABD Kongresi'nin, Rusya'daki bir yatırım fonu ile Trump'ın geçiş ekibinde yer alan ekonomist Anthony Scaramucci'nin ilişkilerini araştırdığı iddiası, eski başkanı James Comey'nin Trump yönetimini kendisi ve FBI hakkında "yalan söylemekle" suçlaması ve Wikileaks belgeleriyle ilgili konularda dört ödülle sıralamada en çok yer alan medya kanalı oldu.

Donald Trump, bu ödülleri Twitter hesabından, Oscar ödül törenlerindeki sunum gibi paylaştı.

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Donald Trump açıkladı, internet sitesi çöktü!
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