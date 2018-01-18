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'e 13 milyon yardım yapacak

, ABD'nin 'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, 'ya 13 milyon yardımda bulunacağını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 23:25 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 00:28
Hollanda Filistin'e 13 milyon avro yardım yapacak

, ABD'nin 'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na () 13 milyon yardımda bulunacağını açıkladı.

Hollanda ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'nın şu anda karşı karşıya bulunduğu mali zorlukları göz önünde bulundurdukları için acil olarak 13 milyon avro yardım yapacaklarını belirtti.

Kaag, "Birleşmiş Milletler (), UNRWA'nın tarihin en büyük mali krizi içerisinde olduğunu söylüyor. İnsanlar, özellikle çocuklar bu durumdan zarar görebilme tehlikesi altında. Ayrıca bölgedeki istikrar daha da baskı altına girme riski taşıyor. UNRWA'nın rolü göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.

Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu 'de, 1 milyon 445 bini 'de yaşıyor, bunu sırasıyla , ve takip ediyor.

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Hollanda Filistin'e 13 milyon avro yardım yapacak
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