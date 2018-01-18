İslamofobik saldırıların ardı arkası kesilmiyor

Hollanda'da Denk Partisinin, bugün başkent Amsterdam'daki camiye yapılan İslamofobik saldırının parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.

Aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensuplarının, Diyanet Vakfına bağlı Emir Sultan Camisi'ne saldırısının parlamentoda tartışılması için Denk Partisinin verdiği teklif kabul edilmedi.

TARTIŞMA TEKLİFİ YİNE REDDEDİLDİ

Denk Partisi Milletvekili Farid Azarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce birçok kez bu tür saldırılar için tartışma teklifinde bulunduğunu fakat her defasında reddedilerek bu konuların parlamentoda tartışılamayacağını gördüğünü söyledi.

Azarkan, "Tartışma teklifini her defasında aynı partiler kabul etmiyor. Özellikle parlamentoda çoğunluğu temsil eden, hükümette olan dört parti karşı çıkıyor. Bu sefer buna İşçi Partisi de (PVDA) dahil oldu.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Ülkede, geçen yıllarda yüzlerce İslamofobik saldırı oldu. Buna rağmen parlamentoda bu konuyu tartışmak yeterli görülmüyor. Bu çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da bugün, aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı asmıştı.