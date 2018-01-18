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saldırıların ardı arkası kesilmiyor

'da camiye yapılan saldırının parlamentoda tartışılması teklifi yine reddedildi. Bir grup lı, başkentteki 'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı asmıştı. Yüzlerce islamofobik saldırıya rağmen konunun gündemden uzak tutulması çabası, üzücü bulunuyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 20:18 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 20:25
İslamofobik saldırıların ardı arkası kesilmiyor

'da , bugün 'daki camiye yapılan saldırının parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.

Aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensuplarının, Diyanet Vakfına bağlı 'ne saldırısının parlamentoda tartışılması için Denk Partisinin verdiği teklif kabul edilmedi.

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TARTIŞMA TEKLİFİ YİNE REDDEDİLDİ

Denk Partisi Milletvekili Farid Azarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce birçok kez bu tür saldırılar için tartışma teklifinde bulunduğunu fakat her defasında reddedilerek bu konuların parlamentoda tartışılamayacağını gördüğünü söyledi.

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Azarkan, "Tartışma teklifini her defasında aynı partiler kabul etmiyor. Özellikle parlamentoda çoğunluğu temsil eden, hükümette olan dört parti karşı çıkıyor. Bu sefer buna İşçi Partisi de (PVDA) dahil oldu.

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"ÇOK ÜZÜCÜ"

Ülkede, geçen yıllarda yüzlerce İslamofobik saldırı oldu. Buna rağmen parlamentoda bu konuyu tartışmak yeterli görülmüyor. Bu çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da bugün, aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı asmıştı.

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İslamofobik saldırıların ardı arkası kesilmiyor
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