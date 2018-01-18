Julian Assange: Yalan haber ödülü NBC'ye verilmeli!

Yaklaşık 6 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşayan WikiLeakskurucusu Julian Assange, ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı ve Cumhuriyetçi Parti'nin internet sitesinde yayınlanan 'Yalan Haber Ödülleri' listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından yayımladığı mesajla paylaştı.

"NBC, ERDOĞAN'IN ÜLKEDEN KAÇTIĞI YALAN HABERİNİ YAPTI"

"Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok" ifadesini kullanan Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

ASSANGE, AA'NIN İNGİLİZCE HABERİNİ PAYLAŞTI

Assange mesajında, Anadolu Ajansı'nın (AA) 26 Temmuz 2016 tarihli 'Türkiye, NBC'den Erdoğan yalan haberi için özür dilemesini talep etti' başlıklı İngilizce haberinin bağlantısını da paylaştı.

Haberde MSNBC'de 'The Last Word' programının prodüktörlüğünü yapan Kyle Griffin'in 15 Temmuz'da Twitter'daki paylaşımında üst düzey bir ABD'li askeri kaynağa dayandırarak, Erdoğan'ın Almanya'ya iltica etmeye çalıştığı iftirasını duyurması nedeniyle Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'nin NBC ve Griffin'den özür beklediği belirtiliyor.

Griffin'in söz konusu hatalı tweet'i silinse de NBC'den ya da Griffin'den bu konuda bir özür gelmemişti. Yanlış bilgi içeren tweet aralarında Washington Post'un da olduğu önde gelen yabancı basın kuruluşlarının haberlerinde kullanılmıştı.