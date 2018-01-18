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'dan skandal Karadavi kararı

Askeri mahkeme, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında cezası verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 20:57 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 01:58
Mısır'dan skandal Karadavi kararı

askeri mahkemesinin, "bir albaya düzenlemeye teşvik" suçlamasıyla yargılanan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında cezası verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'nin kuzeyindeki Askeri Ceza Mahkemesi, "2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast düzenlemek suçlamasıyla" yargılanan Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 7'si gıyabi 17 sanığı müebbet hapis cezasına (25 yıl) çarptırdı.

Davada Karadavi'ye "Suça; adam öldürmeye, yalan haber yaymaya ve kamu malına zarar vermeye teşvik yoluyla katıldığı" suçlamaları yöneltildi.



Yusuf el-Karadavi

Mahkeme ayrıca, Teşkilatı (İhvan) üyelerinden Abdurrahman el-Berr, Mahmud Gazlan, Taha Vahdan, Said Uleyva'nın da aralarında bulunduğu 26 sanığın beraatına hükmetti. İhvan üyelerinden Muhammed Kemal'in hakkındaki davanın ise ölümü nedeniyle düşürüldüğü belirtildi.

Aynı davada 4'ü giyabi, 8 sanık hakkında idam cezası verilmişti.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor.

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Mısır'dan skandal Karadavi kararı
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