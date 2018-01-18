Muhalif Kürtler ABD’nin kirli planına karşı

Suriye
'deki rejim karşıtı Kürt grupların birleşimiyle kurulan Suriye Kürt Ulusal Konseyi de ABD
'nin terör örgütü YPG
militanlarından oluşan güvenlik birimi kurma planlarına sert bir biçimde karşı çıktı. Suriye Kürt Ulusal Konseyi Dışilişkiler Sorumlusu İbrahim Bıro "ABD'nin, YPG denetimindeki Suriye Demokratik Güçleri'nden 30 bin kişilik sınır birlikleri kurma planı, oradaki Arap ve Kürtler arasında bir kinin oluşmasına yol açıp başka bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir" dedi.
ABD'nin PYD
/PKK
'yı Rusya ve İran'dan uzak tutmak için destek sunduğunu söyleyen Bıro, "O dönem ABD'ye PYD'nin PKK uzantısı olduğunu, öyle kolay bir şekilde ayrışmalarının mümkün olmadığını söyledik ancak ABD, PYD'nin PKK'dan farklı olduğu propagandasını yapmaya başladı. Şu anda meydana gelen de ABD'nin iddia ettiğinin tam aksi yönünde. Son gelişmeler, Suriye'deki Kürt bölgelerine hizmet etmeyecektir" şeklinde konuştu.
Fırat nehrinin etrafında hiç Kürt bulunmadığını söyleyen Bıro "PYD, bu planla Kürtleri işgalci konumuna düşürecek. Köklü bir siyasi değişime gitmemeleri halinde Suriye'deki Kürtlerin geleceği karartılacaktır" ifadelerini kullandı. AFRİNLİLER TEMİZLİK İSTİYOR
Terör örgütü YPG ve PKK'nın elinden kaçarak Hatay'a sığınan Suriyeliler, evlerine dönebilmek için bölgenin teröristlerden temizlenmesini bekliyor. YPG militanlarının, gençleri yanına almaya çalıştığını, direnenleri öldürdüğünü söyleyen Afrinli öğretmen Ebu Ali, "Operasyonun gerçekleşmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.