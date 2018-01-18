Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'tan flaş Kudüs açıklaması: Farklı senaryolar üzerine konuşuyoruz

Trump'tan flaş açıklaması: Farklı senaryolar üzerine konuşuyoruz

Başkanı , İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Büyükelçiliği'nin 1 yıl içerisinde 'e taşınacağı yönündeki sözlerini yalanladı.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 09:46
Trump'tan flaş Kudüs açıklaması: Farklı senaryolar üzerine konuşuyoruz

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun büyükelçiliğinin yıl sonuna kadar'e taşınacağı yönündeki sözleri ABD Başkanı tarafından yalanlandı.

Reuters'a verdiği röportajda Netanyahu'nun sözleri hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Yıl sonuna kadar? Farklı senaryolar üzerine konuşuyoruz. Gerçekten bunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

1 YIL İÇİNDE ELÇİLİĞİN TAŞINACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ!

Netanyahu, Hindistan ziyareti sırasında gazetecilere ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması konusunda, "Benim değerlendirmem, düşündüğünüzden daha hızlı gerçekleşeceği. Şu andan itibaren 1 yıl içerisinde" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamayla yıllar süren ABD politikasında değişikliğe gitmiş ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Trump'ın bu kararı başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğu ABD'nin kararını kınamış ve kararın geri alınmasını istemişti.

Son Dakika Haberi: İsrail'den flaş açıklama! ABD büyükelçilik binasını...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan flaş Kudüs açıklaması: Farklı senaryolar üzerine konuşuyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN