Şanghay açıklarında Hong Kong
'a kayıtlı bir yük gemisi ile çarpışıp batan İran'a ait Panama bandıralı Sançi tankerinden yayılan petrol sızıntısı 100 kilometrelik alana yayıldı. 6 Ocak'ta meydana gelen kazanın ardından batan geminin 32 mürettebatın tamamı yaşamını yitirmiş, sadece 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı. Gemi batmadan önce bir hafta boyunca yanmıştı. Doğu Çin Denizi
'ne yayılan ultra hafif ham petrolün de dahil olduğu kondensat petrol renksiz olduğu için zor tespit ediliyor. Çin Ulaştırma Bakanlığı 115 metre derinlikteki batık için su altı robotları gönderecek.