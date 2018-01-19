Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 100 kilometrelik alana yayıldı

100 kilometrelik alana yayıldı

Giriş Tarihi: 19.1.2018
100 kilometrelik alana yayıldı
Şanghay açıklarında 'a kayıtlı bir yük gemisi ile çarpışıp batan İran'a ait Panama bandıralı Sançi tankerinden yayılan petrol sızıntısı 100 kilometrelik alana yayıldı. 6 Ocak'ta meydana gelen kazanın ardından batan geminin 32 mürettebatın tamamı yaşamını yitirmiş, sadece 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı. Gemi batmadan önce bir hafta boyunca yanmıştı. 'ne yayılan ultra hafif ham petrolün de dahil olduğu kondensat petrol renksiz olduğu için zor tespit ediliyor. Çin Ulaştırma Bakanlığı 115 metre derinlikteki batık için su altı robotları gönderecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
100 kilometrelik alana yayıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN