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O ülkede 9 donarak öldü

'da iki gündür etkili olan kar yağışı ve nedeniyle lerin hayat koşulları ölüm-kalım savaşına döndü. Lübnan Ordusu, bugün ülkenin kuzeydoğusunda Suriye sınırında yer alan Masna sınır kapısı yakınlarında, 9 nin donmuş bedeninin bulunduğu açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 17:36
O ülkede 9 Suriyeli mülteci donarak öldü

Açıklamada 6 Suriyelinin de donmak üzereyken bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, Suriyelilerin bulunduğu bölgenin insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili ordunun başlattığı soruşturma kapsamında da bölgede iki Suriyelinin kaçakçılık nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülkede son iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve dalgasıyla gelen kar yağışı, özellikle kuzeydoğuda yer alan Bekaa Vadisindeki lerin kaldığı kampları tehdit ediyor.

DÖNMEKTENSE ÖLMEYİ TERCİH EDİYORLAR

YAZLIK ÇADIRLARDA YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

'daki ler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor.

Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı.

Burası insanlığın yok olduğu yer

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.





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O ülkede 9 Suriyeli mülteci donarak öldü
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