O ülkede 9 Suriyeli mülteci donarak öldü

Açıklamada 6 Suriyelinin de donmak üzereyken bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, Suriyelilerin bulunduğu bölgenin insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili ordunun başlattığı soruşturma kapsamında da bölgede iki Suriyelinin kaçakçılık nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülkede son iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve soğuk hava dalgasıyla gelen kar yağışı, özellikle kuzeydoğuda yer alan Bekaa Vadisindeki Suriyeli mültecilerin kaldığı kampları tehdit ediyor.

DÖNMEKTENSE ÖLMEYİ TERCİH EDİYORLAR

YAZLIK ÇADIRLARDA YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor.

Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.