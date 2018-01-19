ABD’de ayrılıkçı sesler

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bölge temsilcilerinin oluşturduğu konseyde yer alan bir grup, bağımsızlığını ilan ederek Yeni Kaliforniya isimli yeni bir eyalet kurduklarını açıkladı. Grubun temsilcilerinden Robert Paul Preston, Sacramento'da düzenlediği bir basın toplantısında Kaliforniya'nın aşırı vergi veren, sürekli yeni kanunların çıkarıldığı ve tek partili bir şekilde baskı altında yürütülen bir eyalet olduğunu, eyaleti oluşturan 58 bölgeden pek çoğunun yönetilemediğini ileri sürdü. Yeni Kaliforniya taraftarları, kırsaldaki çoğu bölgeyi sınırları içine alıyor. San Francisco, Salinas ve Los Angeles'tan oluşan sahil şeridiniyse Kaliforniya'ya bırakıyor. Yeni Kaliforniya'nın ülkenin 51'inci eyaleti olup olmayacağı öncelikle ABD Senatosu'ndaki Kaliforniya temsilcileri belirleyecek. Temsilciler ayrılık konusunda ikna olursa ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

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