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'den 'ye küstah çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "'yi 'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkes 'a yoğunlaşmalı." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 01:40
ABD'den Türkiye'ye küstah Afrin çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "ABD'den yapılan açıklamalara rağmen biz tatmin olmadık." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Açıklamaları görmedim, ama (Çavuşoğlu) böyle hissettiyse üzgünüm." dedi.

"HERKES DEAŞ'A YOĞUNLAŞMALI"

Nauert, muhtemel operasyonu konusunda ise 'yi böyle bir adım atmamaya çağırarak, "Herkes 'a yoğunlaşmalı." dedi.

Sözcü, Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerine atıfla, "Biz Türklerle yerel unsurlarla ne yapmaya çalıştığımızı paylaştık. Yerel unsurlar, 'tan geri alınmış bölgelere güvenlik sağlıyor." iddiasında bulundu.

'de ortak hedefin DEAŞ olması gerektiğine vurgu yapan Nauert, "(Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapıp yapmayacağını) bilmiyoruz. Türkiye'ye böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı." ifadesini kullandı.

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ABD'den Türkiye'ye küstah Afrin çağrısı
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