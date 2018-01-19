ABD'den Türkiye'ye küstah Afrin çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "ABD'den yapılan açıklamalara rağmen biz tatmin olmadık." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Açıklamaları görmedim, ama (Çavuşoğlu) böyle hissettiyse üzgünüm." dedi.

"HERKES DEAŞ'A YOĞUNLAŞMALI"

Nauert, muhtemel Afrin operasyonu konusunda ise Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırarak, "Herkes DEAŞ'a yoğunlaşmalı." dedi.

Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerine atıfla, "Biz Türklerle yerel unsurlarla ne yapmaya çalıştığımızı paylaştık. Yerel unsurlar, DEAŞ'tan geri alınmış bölgelere güvenlik sağlıyor." iddiasında bulundu.

Suriye'de ortak hedefin DEAŞ olması gerektiğine vurgu yapan Nauert, "(Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapıp yapmayacağını) bilmiyoruz. Türkiye'ye böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı." ifadesini kullandı.