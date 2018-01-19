Bu ayakkabıyla metro bedava

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün piyasaya sürülen spor ayakkabının yıl sonuna kadar bedava metro kullanım hakkı sağlayacağı açıklanınca, kent sakinleri mağazalara akın etti. Ünlü spor markası Adidas'ın Berlin Metro Taşımacılığı Kurumu BVG ile yaptığı anlaşmada, sadece 500 adet üretilen bu ayakkabıya bedava geçiş sağlayan bir çip yerleştirdi. Ayakkabının fiyatının 180 euro olduğu belirtilirken, bir yıllık metro kartının 730 euro olması, halkın 500 şanslı kişiden biri olması için mağazalara koşarak kıyasıya mücadele etmesine neden oldu. Uygulamanın BVG'nin 90'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi. BVG Yönetim Kurulu Başkanı Sigrid Nikutta, "BVG'nin bir moda ikonu haline gelmesi bizi sevindirdi" dedi. Kentteki Twitter kullanıcıları ayakkabının sadece 500 adet üretilmesini espri konusu yapıp ayakkabıları metro kartı iliştirilmiş fotoğraflarını koyup yayımladı.

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