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sonu çok uzak değil

tüketimiyle kaçınılmaz bir hal alan iklim değişikliklerinin sıcaklığı gittikçe artıracağını vurgulayan bilim insanları, “Dünya 200 yıl sonra yaşama elverişli olmayacak” dedi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
Dünyanın sonu çok uzak değil

ABD'li ve İngiliz bilim insanları, yaptıkları çalışmalarda tüketiminin artmasından kaynaklanan ve ileride kaçınılmayacak bir hal alacak olan iklim değişikliklerinin insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu. İklimlerde yaşanan değişimlerin, atmosfere gaz atıkları kısıtlanıp sera gazı etkisinin azaltılması durumunda bile meydana geleceğine vurgu yapan bilim insanları, dünya nüfusunda 2100'e kadar yaşanacak azalmaya rağmen dünyadaki hava sıcaklığının 2200-2400 yıllarında hayvanların yaşaması için artık elverişli olmayacağını bildirdi. Bilim insanları insanlığı tehdit eden diğer risklerin de söz konusu olduğunu belirterek bunları, nükleer kış, dünyayı saran salgın hastalıklar, Dünya'nın asteroidlerle çarpışması, ayrıca yapay zekanın kötü amaçlar için kullanılması olarak sıraladı.

KARBONDİOKSİT İKİYE KATLANDI
'deki 'nde yapılan bir çalışmaysa, son 25 yıldaki atmosfere saldığı karbondioksit oranının ikiye katlandığını belirterek, bunun dünyanın ısınmasına neden olacağını ortaya koydu. "Dünyanın ısınma eğilimi olduğu" varsayımıyla son 25 yılın teker teker incelenmesiyle bir değerlendirmede bulunan İngiliz uzmanlar, karbondioksit salımının ikiye katlanmasının 2.2-3.4 derece aralığında ısınmaya neden olacağını bildirdi. Nature isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırma makalesinde, atmosferdeki mevcut karbondioksit oranının sanayi döneminden öncesine göre yüzde 50 daha fazla olduğu ifade edildi.

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