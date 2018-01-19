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İki çocuk, 500 bin nın ölümüne yol açmaktan gözaltına alındı!

Bir çiftlikteki kovanlara tek tek hasar verip ym milyon arının donarak ölmesine neden olan çocuklar, mahkemede yargılanacak.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 10:36
İki çocuk, 500 bin arının ölümüne yol açmaktan gözaltına alındı!

ABD'nin Iowa eyaletinde polis, 12 ve 13 yaşlndaki iki çocuğu bir çiftlikteki yarım milyon arının ölümüne yol açmak ve çiftlik sahiplerine zarar vermekten gözaltına aldı.

Iowa eyaletindeki Wild Hill Honey çiftliğinin sahibi olan Justin ve çifti, 28 Aralık sabahı kalktıklarında bütün arı kovanlarına zarar verildiğini görmüştü.

ZARARLARI 60 BİN DOLAR

Bütün kovanlara tek tek hasar verilmesi dolayısıyla çiftliğin uğradığı zarar 60 bin dolar oldu.

Kar ile kaplı çiftlikteki 50 kovanda yaşayan yarım milyon arı ise soğuktan donarak öldü.

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İki çocuk, 500 bin arının ölümüne yol açmaktan gözaltına alındı!
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