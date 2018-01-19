İnternetten tanıştı, fotoğraftaki adam Türk çıktı! Sonrası film gibi...
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Emma Perrier, internetteki bir uygulamadan tanıştığı erkekle günlerce konuştu. Emma Perrier, bir süre sonra konuştuğu kişinin garip hareketlerini fark etti ve gerçeğin peşine düştü. Konuştuğu kişinin fotoğraflarını araştıran Perrier, fotoğrafların Türk manken Adem Güzel'e ait olduğunu anladı, asıl hikaye ise ondan sonra başladı...
Giriş Tarihi: 19.1.2018 15:07Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 15:13
Kendisini Ronaldo 'Ronnie' Scicluna adıyla ve yarı İtalyan olarak tanıtan adam, West Midlands'ta yaşadığını söyledi.
Ronaldo'nun hiç İtalyanca bilmemesinden şüphelenen kadın, kendisine fotoğraf göndermesini istedi.