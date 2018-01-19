İsrail askerleri şehit ettikleri Filistinli gencin evini de yıktı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde şehit ettikleri 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın evinin bir bölümünü yıktığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı askerler, Cerrar'ın Vadi Birkin bölgesindeki evini ablukaya alıp ateş açtı. Askerler daha sonra evin bir kısmını yıktı. Çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı, askerlerin pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedildi.

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