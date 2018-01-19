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'den bir skandal daha

polisinin 'te 'yı ziyaret eden 6 Türk vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 19:39
İsrail'den bir skandal daha

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 'da kılınan cuma namazının ardından polisi, Harem-i Şerif'ten çıkan 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğü ifade edildi.

Türk vatandaşlarının gözaltına alındığını doğrulayan İsrail polisi, gözaltına alınma sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

'nin Büyükelçililiği ve Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor.

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İsrail'den bir skandal daha
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