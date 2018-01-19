İsveç, evlere 'savaşa hazırlık' broşürleri gönderecek!

Terör saldırısı, siber saldırı ve doğal afetlere hazırlıkla ilgili bilgilerin de yer alacağı, "Kriz ya da savaş yeniden gelirse" başlıklı broşürler, Mayıs ayından itibaren dağıtılacak.

İsveç Sivil İhtiyat Dairesi'nden Christina Andersson "Benzer broşürler 2. Dünya Savaşı sırasında dağıtılmıştı, ancak 25-30 yıldır basılmıyor. İklim değişikliği, terör saldırıları, salgınlar ve bilgi kirliliği gibi daha karmaşık tehditler altındayız. İnsanlar bunlarla nasıl baş edebileceklerini bilmeli" dedi.

Geçen yıl da askeri hizmeti yeniden zorunlu hale getiren İsveç son yıllarda, Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ve Rusya'nın Ukrayna'daki rolünü gerekçe göstererek savunma harcamalarını da artırdı.

Ayrıca 2016'da Baltık Denizi'ndeki Gotland adasına yeniden asker yerleştirirken, ülke içinde NATO'yla yakınlaşma tartışmaları da yapılıyor.