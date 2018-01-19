KKTC'de 4'lü koalisyon hükümetine doğru

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 Ocak'ta gerçekleştirilen erken seçiminin ardından KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifasını sundu. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı açıklamada, Anayasanın gereğini yaparak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya UBP-DP Koalisyon hükümetinin istifasını sunduklarını kaydetti. Özgürgün, Pazartesi günü mecliste gerçekleştirilecek Milletvekillerin yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı'nin yeni hükümetin kurulması için gerekli adımları atacağını söyledi.

UBP-DP HÜKÜMETİ İSTİFA ETTİ, KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bir araya gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş CTP Genel Merkezi'nde ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

PARTİ BAŞKANLARI ANLAŞTI

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman, parti başkanlarının dörtlü koalisyon için resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.

Erken genel seçimde Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Ülkede daha önce Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili de dışarıdan destek veriyordu. Muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında bir bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.