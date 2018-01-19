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Lavrov ile Guterres 'ta bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, ve Suriye’deki durumun yanı sıra İran’ın nükleer programını görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 10:59
Lavrov ile Guterres New York'ta bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Güvenlik Kurulu kapsamında üst düzey bazı toplantılara katılmak üzere bulunduğu 'ta Guterres ile bir araya geldiği belirtildi.

Lavrov ve Guterres'in, Suriye ve 'deki son durumu ele aldıklarına işaret edilen açıklamada, tarafların, her iki bölgede yaşanan kriz durumlarını çözmek için siyasi ve diplomatik yolların dışında bir alternatifin bulunmadığını teyit ettikleri bildirildi.

Görüşmede, krizlerin çözümü için hükümetler arası yürütülen istişarelerin daha uyumlu bir hale getirilmesine yönelik ihtiyaca dikkat çekilirken, tarafların, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasının titizlikle uygulanmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

TRUMP SON KEZ UZATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

ABD Başkanı , geçen hafta İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceği, İran'a sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını bildirilmişti.

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Lavrov ile Guterres New York'ta bir araya geldi
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