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/'nin kirli Afrin oyunu deşifre oldu!

Terör örgütü /’nin Afrin’de bombalı araçlı ve havan toplu saldırı gerçekleştirmeyi, suçu da ve atmayı planladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 01:49
PKK/YPG'nin kirli Afrin oyunu deşifre oldu!

Terör örgütü /'nin Afrin'de bombalı saldırı gerçekleştirmeyi, suçu da ve atmayı planladığı ortaya çıktı. Kirli plan ses kaydına yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin iline bağlı Afrin ilçesinin teröristlerden temizlenmesi için düzenlemeyi öngördüğü operasyonun hazırlıkları son aşamaya gelirken, terör örgütü PKK/YPG'nin de Türkiye ve 'ya karşı kirli planlar hazırladığı ortaya çıkartıldı.

Teröristlerin kirli "Afrin" oyunu ses kaydında

BOMBALI EYLEM YAPIP...
İstihbarat birimlerinin raporlarında, terör örgütünün operasyonu protesto bahanesiyle toplanılmasını istediği, ardında da bu gösterilerde yaparak suçu Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna atmayı düşündüğü, böylelikle Afrin'de sivilleri Türkiye'ye karşı kendi yanlarına çekmeyi istediği yer aldı.

İŞTE KAYITTAKİ KONUŞMA
Ses kayıtlarından birinde, "Yarın PKK protesto yapacak. Afrin ahalisi ve bütün Kürtler protestoya katılacak. Ve protestoda bombalı araç patlatacaklar. Veya uzaktan havan topuyla vuracaklar, Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusunu suçlayacaklar" ifadeleri geçiyor.

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PKK/YPG'nin kirli Afrin oyunu deşifre oldu!
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