Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: ABD yine skandal YPG açıklaması

Son dakika: ABD yine skandal açıklaması

ABD 'ndan 'nin muhtemel operasyonu hakkında yapılan açıklamada, ‘Afrin operasyonu bölgenin ve ’nin istikrarına yarar getirmez' ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 20:34
Son dakika: ABD yine skandal YPG açıklaması

'nin açıklamasında, terör ordusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik Güçleri'ne (DSG) askeri yardımda operasyonu bittikten sonra değişim oldu. Artık ev ev dolaşarak temizleme yapacak ağır silahlara sahip bir askeri güce gerek yok. Temel güvenliği sağlayacak güce ihtiyaç var. Bu çerçevede değişim oldu.

"BU İFADE YANLIŞTI, TÜRKİYE'YE TEHDİT DEĞİL"

'Sınır Güvenliği Gücü' yanlış bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur, 'ye tehdit değildir""

AFRİN MESAJI

Açıklamada, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili de, "Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye'nin istikrarına yarar getirmez, Türkiye'nin çıkarlarını da ilerletmez" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD yine skandal YPG açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN