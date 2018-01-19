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Son Dakika Heri: Türkiye'den AB'ye rest!

Reuters her ajansına konuşan AB Bakanı Çelik, "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 16:43
Son Dakika Haberi: Türkiye'den AB'ye rest!

Avrupa Birliği () Bakanı ve Başmüzakereci , Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, Türkiye'nin birliğe tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi. Çelik, "İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımlar...Bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz" dedi.

Ömer Çelik, "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" diye konuştu.

Ömer Çelik

"AB TÜM MADDELERE BAĞLI KALMADI"

Çelik ayrıca AB'nin Türkiye'den Batı'ya göçmen akınını 3 milyar euro mali yardım ve başka destekler karşılığında durdurması için varılan anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmadığını söyledi.

Mali yardımın iyi işlemediğini belirten Çelik, "Teknik olarak Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmesi için hiçbir sebep kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AB Bakanı, Türkiye'nin birlikle üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni fasıl açılmadığını ve Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda da ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

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Son Dakika Haberi: Türkiye'den AB'ye rest!
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