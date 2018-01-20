Ameliyatsız mide küçültme operasyonu

Hollanda
'nın Tilburg kentinde ilk kez bir obezite hastasına, ameliyata gerek duyulmadan mide küçültme operasyonu yapıldı. Elisabeth-TweeSteden Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, ağır bağırsak rahatsızlığı sorunu bulunan bir hastaya uygulandı. Aşırı kilolu olduğu için ameliyat edilemeyen hastanın midesine, ağızdan esnek bir hortum yoluyla bir gastrik kılıf yerleştirildi. 'HASTA DOSTU' DENİLİYOR
Hastanın karnının kesilmesine gerek duyulmadan gerçekleştirilen operasyonda, "tüp mide" olarak da bilinen kılıf ağız yoluyla mideye dikildi. Bu yöntemle 20-30 kilo vermesi sağlanacak olan hasta, kilo kaybının ardından bağırsak ameliyatına alınacak. Ameliyatsız mide küçültme operasyonunu gerçekleştiren gastroenterolog Robert Laheij, endoskopik dikiş tekniğinin obezite tedavisinde önemli bir adım olduğunu söyledi. Uygulamayı, "hasta dostu" olarak tanımlayan Laheij, bu teknik sayesinde hastanın karnında kesik ve dikiş izi kalmadığını vurguladı. İçeriden müdahale sayesinde mide ve karın bölgesinde her şeyin eskisi gibi kaldığına işaret etti. Belçika
'da uygulanan ameliyatsız mide küçültme operasyonunun oldukça iyi sonuç verdiği ve obezite tedavisinde kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.