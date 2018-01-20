Avrupa’da fırtına 9 can aldı

Avrupa
genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle üç ülkede 9 kişi yaşamını yitirdi. Saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan Friederike fırtınası, Avrupa'da yaşamı felç etti. Belçika, Almanya
ve Hollanda'da tren ve uçak seferleri durduruldu. Fırtına nedeniyle Almanya'da yaklaşık 100 bin kişiye elektrik verilemediği bildirildi. Ülkenin bazı bölgelerinde eğitime ara verildi. Alman meteoroloji servisi, Friederike'nin 2007'den beri ülkede yaşanan en şiddetli fırtına olduğunu açıkladı. Sosyal medya platformlarına fırtına görüntüleri damga vurdu.