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’da fırtına 9 can aldı

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Giriş Tarihi: 20.1.2018
Avrupa’da fırtına 9 can aldı
genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle üç ülkede 9 kişi yaşamını yitirdi. Saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan Friederike fırtınası, Avrupa'da yaşamı felç etti. Belçika, ve Hollanda'da tren ve uçak seferleri durduruldu. Fırtına nedeniyle Almanya'da yaklaşık 100 bin kişiye elektrik verilemediği bildirildi. Ülkenin bazı bölgelerinde eğitime ara verildi. Alman meteoroloji servisi, Friederike'nin 2007'den beri ülkede yaşanan en şiddetli fırtına olduğunu açıkladı. Sosyal medya platformlarına fırtına görüntüleri damga vurdu.
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Avrupa’da fırtına 9 can aldı
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