Dünyanın gözü kulağı Türkiye’de

Ankara ile Washington arasında yaşanan "sınır ordusu" sıkıntısı ve Türkiye'nin olası Afrin operasyonu yabancı medyada yoğun haber ve yorumlara konu oluyor. İşte dünya basınında yaşanan son gelişmelere dair bazı değerlendirmeler:

Independent: Gazetenin tanınmış yazarı ve Ortadoğu uzmanı Robert Fisk, "Türkiye, mini bir devletin yaratılmasına asla izin vermez" görüşünü dile getirdi.

BBC: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ülkesinin bir "sınır ordusu"nu oluşturmayacağı yönündeki açıklamalarının "Afrin'in batısı ve kuzeyindeki Türk tankları ve kuvvetlerinin yığınağına son veremedi" değerlendirmesini yaptı.

The Hill: Türkiye'nin ABD'nin YPG'ye desteğini durdurmaması durumunda Suriye'de harekete geçeceği uyarısı yaptığını" yazan The Hill, uyarının, ABD'nin, YPG milisinin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne yardım edeceğini duyurmasından sonra geldiğinin altını çizdi.

PLANLAR DEĞİŞİYOR

Le Figaro: Washington'un Suriye ile ilgili planlarının Türkiye'yi rahatsız ettiğini belirtiyor. Gazete, "Türklerin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır muhafızlarını oluşturma projesine karşı kazan kaldırması, Washington'un planlarını gözden geçirmeye mecbur etti" diye düşünüyor.

El Cezire: "Ankara 'terörist' olarak adlandırdığı YPG militanlarını temizlemek için sınır ötesi bir askeri operasyonu başlatmaya hazırlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

AHABER YAYININI FLAŞ DUYURDULAR

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, a Haber canlı yayınındaki açıklamaları uluslararası ajanslar ve dünyanın önde gelen haber sitelerinde 'flaş haber' olarak aktarıldı. Canikli'nin "Afrin'e operasyon gerçekleştirilecek" sözleri için "Türkiye artık operasyona hazır" yorumu yapıldı.



RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN BULUŞUYOR

29-30 Ocak'ta Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için hazırlıklara hız verildi. Rusya, Türkiye ve İran üst düzey yetkilileri, hazırlıkları görüşmek için bugün görüşecek. Soçi'deki hazırlık toplantısında kongreye katılacak davetliler de belirlenecek.

ŞAM REJİMİ, EL NUSRA'YI KUŞATIYOR

Türkiye'nin Halep'in Afrin bölgesine operasyonu beklenirken, Şam rejimine bağlı ordunun, İdlib'deki El Nusra'yı kuşatmak için harekata hazırlandığı aktarıldı. Rus İzvestiya gazetesi, Şam rejiminin İdlib'in güneydoğusunda son hazırlıklarını yaptığını bildirildi.