En güzel sözcü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun basın sözcüsü Rossiyana Markovskaya yine adından söz ettirdi. Güzelliğiyle ünlenen 27 yaşındaki eski gazeteci Markovskaya, geçen kasım ayından bu yana Rus Savunma Bakanlığı sözcülüğü görevini yürütüyor. Güzel sözcü, aktif siyasi hayata devam etmesine rağmen Instagram
gibi sosyal medya
ağlarındaki fotoğraflarıyla da adından söz ettiriyor. 3 aydır Kremlin'de görev yapan Markovskaya sanılanın aksine, Instagram'daki eski fotoğraflarını ısrarla silmiyor.
Sözcü Markovskaya, birkaç ay öncesine kadar ordunun TV kanalı Zvezda'da muhabirlik yaparken bu göreve atanmıştı. Kısa sürede adından söz ettiren genç sözcü, Instagram hesabında Savunma Bakanlığı sözcülüğüne getirilmeden önce paylaştığı pozları ile çok konuşulmuştu. Yeni görevine başladıktan sonra da bu fotoğraflarını korudu. Batı basını pozlarından dolayı Markovskaya'ya i"Savunmanın cici kızı" veya "Bond kızı" lakabını taktı.