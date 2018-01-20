İsrail'den bir skandal daha

İsrail polisinin, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaretleri sırasında gözaltına aldığı 6 Türk vatandaşının Kayseri'den giden iş adamları olduğu bildirildi. MÜSİAD Kayseri Şubesinden yapılan açıklamada, aralarında MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu'nun da bulunduğu 6 iş adamının Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alındığı belirtildi.

KUDÜS'TE CUMA NAMAZI KILDILAR

Konunun gerekli mercilere iletildiği ve gerekli girişimlerde bulunulduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"MÜSİAD Kayseri Başkanımız Nedim Olgunharputlu, 4. dönem başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, üyelerimiz iş adamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı, Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alınmışlardır. Haberin ardından acil toplanan yönetim kurulu, konuyu gerekli mercilere iletmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur. An itibarıyla tutuklanma durumu yaşanmamıştır. Sağlık durumları iyi olup devletimizin ve MÜSİAD'ın gerekli organları konuyla ilgili yoğun olarak çalışmaktadır. Şu an için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaları beklenmektedir."

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğü ifade edildi. Kafilenin, kıldıkları namazın ardından Türk Bayrağı açıp, fotoğraf çektirirken İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.