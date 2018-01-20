Kanadı kırık kelebeğe ameliyat

ABD
'nin Teksas eyaletinde yaşayan kostüm tasarımcısı ve el nakışçısı Romy McCloskey, kanadından yaralanmış bir kelebeği iyileştirince sosyal medya
nın gündemine oturdu. Annesinin vefat etmeden söylediği "Her kelebek gördüğünde bil ki senin yanındayım ve seni seviyorum" ifadelerini aklından hiç çıkarmayan McCloskey, evinin bahçesindeki bir kelebeğin kozasından kırık kanatla çıktığını fark etti. Monark cinsi kelebeklerde yaygın görülen ölümcül bir parazitten etkilenen 3 günlük kelebek, kanadındaki kusur nedeniyle uçamıyordu.
Mesleki yeteneği olan ince el işçiliğini kullanan kadın, birkaç gün önce ölen bir başka kelebeğin kanadını yaralı kelebeğe başarıyla nakletti. McCloskey, "İşim sebebiyle, küçük iğneler, iplikler, boncuklar ve narin kumaşlarla nakış ve boncuk süslemeli kostümler yapıyorum. Bu yüzden ameliyatı yaparken çok rahattım. Tam benim işimdi" dedi. İki gün boyunca dinlenen ve meyve nektarıyla beslenen kelebek, operasyondan sonraki dördüncü gün uçmaya başladı.
McCloskey, kelebek ile olan ilham verici hikâyesini sosyal medyadan paylaştı. Facebook'tan 15 bin beğeni ve 20 bin paylaşım alan McCloskey, herkese teşekkür etti.