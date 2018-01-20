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siyahi kadın astronotun görevini iptal etti

Amerikan Havacılık ve Ajansı (), haziran başında Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderilmesi planlanan 3 kişilik astronot ekibindeki Afroamerikan kadın astronot 'in görevden alındığını açıkladı. Astronotların misyon tarihine bu kadar kısa zaman kala görevden alınması NASA içinde çok sık karşılaşılan bir durum değil.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 21:49 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 02:05
NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

, haziran başında Uluslararası İstasyonuna (ISS) gönderilmesi planlanan 3 kişilik astronot ekibindeki Afroamerikan kadın astronot 'in görevden alındığını açıkladı.

NASA sözcüsü Brandi Dean konuyla ilgili yaptığı açıklamada Epps yerine astronot Serena Aunon-Chancellor'ın ISS ekibine katılacağını belirtti.

Siyahi astronot Epps'in yerine uzaya beyaz astronot Serena Aunon-Chancellor çıkacak

Dean, Epps'in neden görevden alındığına dair bilgi vermedi.

Misyon hazırlık eğitimi için Rusya'da bulunan Epps'in ABD'ye geri döneceği bildirildi.

KARARI RUSLAR DEĞİL, ABD'LİLER VERDİ

NASA sözcüsü Brandi Dean kararın Rus Uzay Ajansı tarafından değil NASA tarafından verildiğinin altını çizdi.

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Astronotların misyon tarihine bu kadar kısa zaman kala görevden alınması NASA içinde çok sık karşılaşılan bir durum değil.

NASA'da 2011 yılından bu yana astronot olarak görev yapan 47 yaşındaki Epps görevden alınmasaydı, ISS'de uzun süreli görev yapan ilk siyahi kadın astronot olacaktı.

Daha önce ISS'yi ziyaret eden siyahi astronotlar olmuş, fakat hiçbiri uzun süreli görev üstlenmemişti.

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NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti
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