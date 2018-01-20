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'dan 'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Lavrov, "'nin 'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor." dedi. Lavrov, ABD-İran Nükleer anlaşması için de, "taraflardan birisi çekilirse, ortada anlaşma kalmaz" ifadesini kullandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 03:57
Rusya'dan ABD'ye sert tepki

Lavrov, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya'dan Suriye tepkisi: ABD destekli güçler bölünmeye yol açar

"ABD'NİN DAHA ÖNCE VERDİĞİ SÖZLERLE ÇELİŞİYOR"

'deki gelişmeleri değerlendiren Lavrov, 'nin Suriye'nin kuzeyinde "sınır güvenliği gücü" oluşturulmasına ilişkin yaptığı farklı açıklamalarla ilgili bir soruyu "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda daha önce verdiği sözlerle çelişiyor." şeklinde cevaplandırdı.

Rusya'dan Suriye tepkisi: ABD destekli güçler bölünmeye yol açar

Öte yandan Lavrov, "Daha önce yalanlandı " ifadesini kullanmasına karşın diğer Rus yetkililer bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

"İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI HENÜZ ÖLÜ DEĞİL"

ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda anlaşmanın hayatta kalamayacağını ve uygulanamayacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin bu konudaki tutumunu da eleştirdi.

Lavrov, "İran nükleer anlaşması henüz ölü değil ama anlaşmanın taraflarından biri tek taraflı çekilirse uygulanamaz hale gelir ve ortada anlaşma kalmaz." dedi.

BM Genel Sekreteri: İran nükleer anlaşması korunmalı
Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma eleştirisi

Lavrov, "İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinde Rusya, ABD'nin yerini doldurabilir?" sorusuna ise Moskova'nın taraflara bu teklifi götürdüğünü ve tekliflerinin hala geçerli olduğu yanıtını verdi.

FİLİSTİN'E YARDIMLAR DA MASADA

ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna yaptığı yardımları kesmesine ilişkin ise bu kararın bölgedeki Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması çabalarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Lavrov bu konuda neler yapılacağına ilişkin tüm taraflarla görüşeceklerini sözlerine ekledi.

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Rusya'dan ABD'ye sert tepki
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