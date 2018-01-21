ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Ortadoğu turuna tepki

Hamas'ın İsrail ile ABD'nin Filistin halkına ve meşru haklarına karşı yaptığı planlarla mücadeleye ve bu planları başarısızlığa uğratmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "İşgale ve yerleşim birimlerine direnen halkımızı ve ABD ile İsrail'in politikalarına karşı çıkan tüm bölge halkının dik duruşunu selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkını seven tüm halklara, siyonist projelere karşı duran tutumlarını sürdürme çağrısında da bulunuldu.

İSRAİL'E DESTEK TURU!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail'i kapsayan 4 günlük Ortadoğu turuna bugün başlamıştı.

Mısır ve Ürdün'ün ardından Pence'in pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'teki ofisinde bir araya gelmesi ve İsrail Parlamentosu Knesset'e hitap etmesi bekleniyor.

Pence'in ziyareti, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, ABD yönetimi bunun gerekçesinin "Kongredeki vergi reformu yasası oylaması" olduğunu duyurmuştu.