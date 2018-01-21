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Başkan Yardımcısı Pence'in turuna tepki

, Başkan Yardımcısı 'in bölge ziyaretinin "hoş karşılanmadığını" belirtti. Hareketten, Pence'in ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısının bölge ziyareti hoş karşılanmıyor. Hoş karşılanması ve onunla görüşülmesi için de bir gerekçe yok." denildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:07
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Ortadoğu turuna tepki

'ın ile 'nin halkına ve meşru haklarına karşı yaptığı planlarla mücadeleye ve bu planları başarısızlığa uğratmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "İşgale ve yerleşim birimlerine direnen halkımızı ve ABD ile İsrail'in politikalarına karşı çıkan tüm bölge halkının dik duruşunu selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkını seven tüm halklara, siyonist projelere karşı duran tutumlarını sürdürme çağrısında da bulunuldu.

İSRAİL'E DESTEK TURU!

ABD Başkan Yardımcısı , sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail'i kapsayan 4 günlük turuna bugün başlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısının İsrail ziyareti süresiz ertelendi!

Mısır ve Ürdün'ün ardından Pence'in pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'teki ofisinde bir araya gelmesi ve İsrail Parlamentosu Knesset'e hitap etmesi bekleniyor.

Filistin Arap dünyasına çağrıda bulunacak

Pence'in ziyareti, ABD Başkanı 'ın, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, ABD yönetimi bunun gerekçesinin "Kongredeki vergi reformu yasası oylaması" olduğunu duyurmuştu.

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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Ortadoğu turuna tepki
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