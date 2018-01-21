Afrin nerede? Afrin neden önemli?

Türk ordusunun Zeytin Dalı operasyonuna başlamasının ardından vatandaşlar, Afrin nerede? sorusunun yanıtını merak ediyor. Afrin'in haritadaki yerini arayan vatandaşlarımız için hazırladığımız tüm bilgileri haberimizde bulabileceksiniz. Ayrıca Afrin son dakika gelişmeleri de sabah.com.tr'de olacak...

Afrin, Hatay ile Kilis arasında yer alan bölgede yer alıyor. Afrin'in yanıbaşındaki bölgelerde de Mare ve Azez var.

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ?

2012 yılında Esed rejiminin Afrin'i pyd/pkk terör örgütlerine devretmesiyle ismi sık sık duyulan Afrin, coğrafi konumu nedeniyle Kilis ve Hatay'ın arasında yer aldığı gibi terör örgütlerinin de bu iki şehrimizi hedef alması tehlikesini barındırıyor.

Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

PKK'nın silah-bomba eğitimi verdiği 3 kampın da Afrin'de bulunduğu, Türkiye'ye eylem amaçlı gönderilen canlı bomba ve eylemcilerin de bu kamplarda eğitildiği belirtiliyor. PKK'nın Hatay'ın Amanos Dağları'na açılan kapı olarak gördüğü Afrin üzerinden terörist, silah ve mühimmatı Türkiye'ye gönderdiği, son bir yılda 200'e yakın teröristin silahlı çatışma, baskın ve eylem amaçlı Afrin üzerinden Türkiye'ye sızdığı tespit edildi.

AFRİN HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000'lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs'ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis'e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye'nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib'in ardından Afrin'de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz'e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.