BMGK Afrin için yarın toplanıyor

Fransa, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasının ardından yarın toplanma kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, "Fransa, Suriye'deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan 'insani riskleri' görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz" demişti.

Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

BUGÜN NELER OLDU