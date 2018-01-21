Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘Ölürsem, köpeğimi kollarımda uyutun’

‘Ölürsem, köpeğimi kollarımda uyutun’

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018
‘Ölürsem, köpeğimi kollarımda uyutun’
Beyaz perdenin gelmiş geçmiş en yakışıklı jönleri arasında gösterilen dünyaca ünlü Fransız oyuncu , aldığı radikal bir karar ile gündemde. 1960'ların efsanelerinden olan 82 yaşındaki oyuncu Delon, artık ölmeye hazır olduğunu söyledi. Paris Match dergisine röportaj veren Delon, "Günümüzde her şey yalan. Tek gerçek para olarak kabul ediliyor. Böyle bir yalan dünya beni hasta ediyor. Eğer ölürsem çok mutlu olacağım" dedi.

'OĞLUM GİBİ GÖRÜYORUM'
Delon, ayrıca köpeği Loubo'dan daha erken ölmesi halinde çok sevdiği köpeğinin de uyutulmasını istediğini açıkladı. "Loubo, oğlum gibi. Ben ölürsem zaten üzüntüden ölür" diyen Delon, veterinerinden ölmeden önce köpeği Loubo'yu kendi kollarında öldürmesini istediğini söyledi. Delon, bugüne kadar 50 köpeği olduğunu, öldüklerinde evinin bahçesine gömdüğünü de sözlerine ekledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ölürsem, köpeğimi kollarımda uyutun’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN