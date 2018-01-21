‘Ölürsem, köpeğimi kollarımda uyutun’

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perdenin gelmiş geçmiş en yakışıklı jönleri arasında gösterilen dünyaca ünlü Fransız oyuncu Alain Delon
, aldığı radikal bir karar ile gündemde. 1960'ların efsanelerinden olan 82 yaşındaki oyuncu Delon, artık ölmeye hazır olduğunu söyledi. Paris Match dergisine röportaj veren Delon, "Günümüzde her şey yalan. Tek gerçek para olarak kabul ediliyor. Böyle bir yalan dünya beni hasta ediyor. Eğer ölürsem çok mutlu olacağım" dedi. 'OĞLUM GİBİ GÖRÜYORUM'
Delon, ayrıca köpeği Loubo'dan daha erken ölmesi halinde çok sevdiği köpeğinin de uyutulmasını istediğini açıkladı. "Loubo, oğlum gibi. Ben ölürsem zaten üzüntüden ölür" diyen Delon, veterinerinden ölmeden önce köpeği Loubo'yu kendi kollarında öldürmesini istediğini söyledi. Delon, bugüne kadar 50 köpeği olduğunu, öldüklerinde evinin bahçesine gömdüğünü de sözlerine ekledi.