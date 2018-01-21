‘Rahatsızlık ileten olmadı’

ABD, İran, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığı
'na çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Harekatla ilgili BM'nin de bilgilendirildiği kaydedildi. Operasyonla ilgili Suriye rejimine de yazılı bilgi iletildi. aHaber'in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da görüşme trafiği hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, operasyonla ilgili "Rahatsızlık ileten bir ülke olmadığını" söyledi. Çavuşoğlu, Suriye rejimine bilgi verilmesi konusunda, "Yazılı bir bildirimde bulunuyoruz. Bu, onlardan icazet aldığımız anlamına gelmez, uluslararası hukuka uygun hareket ettiğimiz için böyle bir yazılı bildirimde bulunuyoruz" dedi. Hedeflerin tam isabetle vurulduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Burada siviller değil, teröristler hedef alınmıştır" ifadesini kullandı.