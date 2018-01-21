‘Tekerlek Galaksi’ görüntülendi

Hubbe Uzay
Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta Yontar (Sculptor) Takımyıldızı'ndaki Tekerlek Galaksi
'yi görüntüledi. Galaksinin önceki ve sonraki hallerini bir arada gösteren bir fotoğraf kolajı, NASA
'nın internet sitesinde yayımlandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) sahip olduğu Hubble Teleskobu'nun görüntülerinde galaksinin tıpkı bir at arabası tekerleğine benzediği görülüyor. Galaksiye için yap��lan kolaj çalışmasında Hubble'ın 2010'da çektiği görüntüler de esas alındı. Fotoğrafta bir halka galaksinin kendisinden daha geniş bir disk galaksiye çarptığı fark ediliyor. Bu çarpışmadan yayılan şok dalgaları, durgun suya atılan bir taşın etrafına yaydığı dalgalar gibi disk galaksinin merkezinden çeperine doğru gaz ve toz bulutlarını dağıtarak yayılıyor. 18'İNCİ YÜZYILDA KEŞFEDİLDİ
Galaksinin dış halkasının Samanyolu Galaksisi'nin 1.5 katı olduğu belirtiliyor. Bu dış halka aynı zamanda şok halkalarının ön cephesini de gösteriyor. Bu dalgalar mavi renkteki yıldız oluşum alanlarını teşkil ediyor. Galaksi ilk kez İngiltere'nin Schmidt teleskobuyla tespit edilmiş ve İngiliz-Avustrlya Teleskobu'yla ayrıntılı bir şekilde gözlemlenmişti. Tekerlek Galaksisi'nin içinde olduğu Yontar Takımyıldızı ilk kez 18'inci yüzyılda Fransız gökbilimci Nicolas Louis de Lacaille tarafından bulunmuştu. Lecaille yıldıza "heykeltraşın atölyesi" anlamına gelen "Apparatus Sculptoris" adını vermişti. Ancak galaksi sonraları Sculptor (Türkçe'de Yontar) olarak anılmaya başlamıştı. Çok parlak olmayan yıldızlar barındıran Sculptor Takımyıldızı, Tekerlek Galaksi, Sculptor Galaksisi ve Sculptor Cüce Galaksisi gibi gök cisimlerine ev sahipliği yapıyor.