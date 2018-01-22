ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Afrin açıklaması!

ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada ABD'nin harekatın süresiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt vermişti.

Erdoğan, "Amerika diyor, süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı. Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu? Irak'ta bitti mi bu süre? Hala Irak'tasınız. Böyle bir savaş, matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şey sorarsınız? Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya da merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için birilerinen icazet alma gibi derdimiz de yok. Bunu da bilmeniz lazım. Bölgenin gerçek sahibi olan kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir yer haline getirilmesi hususunda çalışmalar başlatılacaktır" dedi.