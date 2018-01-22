ABD'de kamu hizmetleri için ek bütçe tasarısı bu akşam oylanacak

Federal devletin verdiği hizmetlere devam edebilmesi için 8 Şubat'a kadar geçici ödenek ayrılması ve yüzbinlerce çalışanın işine geri dönmesi için TSİ 2000'de Senato'da oylama yapılacak.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada taraflar arasındaki görüş ayrılıkları giderilemezse göç yasa tasarısını Şubat ayında müzakerelere açacağını ifade ederek Demokratlara zeytin dalı uzattı.

Demokratların taleplerinin temelinde, Dreamers olarak bilinen, yasadışı olarak çocukken ülkeye getirilen gençlere ne olacağı bulunuyor. Eski başkan Barack Obama'nın Çocukluk Çağında Gelenler için Ertelenmiş Eylem (DACA) programı, yaklaşık 700,000 kişi için kadar yasal korumayı genişleterek sınır dışı edilmelerini önledi.

Demokratların bugün yapılacak oylamada geçici harcama tasarısını ilerletmek için yeterli oy verip vermeyeceği belli değil.

ABD'de Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasında DACA ve göçmen politikaları hakkındaki görüş ayrılığı nedeniyle kamu hizmetleri Cuma günü ödeneksizlikten durduruldu.

Demokratlar geçen yıl Mart ayında DACA'nın kaldırılması talimatını veren Trump'ın Dreamer'leri korumak daha önce verdiği sözler tutmasını istiyor. Demokratlar geçen hafta kamu hizmetlerine kısa vadeli ödenek sağlayacak başka bir tasarıya destek vermeyi reddetmişti.

2013'TEN BU YANA İLK HÜKÜMET KAPANMASI

ABD'de federal devletin kamu hizmetleri Ekim 2013'deki 16 günlük kapanışın ardından ilk defa durduruldu. Finansal piyasalar ve federal kurumlar açıldığında bu kapanışın etkisi daha görünür olacak.

Cumhuriyetçilerin Senato'da harcama tasarılarını onaylatmak için Demokratlardan destek almaları gerekiyor. Demokratlar ise geçici ödenek ayrılması gibi konulara onay vermeden önce taleplerinin karşılanmasını istiyorlar.