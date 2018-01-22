Dünya basınında Zeytin Dalı Harekâtı

The Guardian (İngiltere):
Saldırılar
Türkiye'nin bir hafta
boyunca sürekli
olarak dile getirdiği,
'YPG
'yi Afrin'den
ve çevreleyen alandan
temizleyeceğiz' açıklamalarının
ardından
geldi. Der Spiegel (Almanya):
Türkiye uluslararası endişeye
karşın Suriye
'nin
kuzeyinde çok kapsamlı bir
operasyona başladı. Türk
Genelkurmay'ı ABD'nin
müttefiki YPG'ye karşı operasyonu
başlattı. Le Monde (Fransa):
Erdoğan: "Afrin operasyonu
başladı, sırada Menbiç
var." The Independent (İngiltere)
: Türk savaş
uçakları PKK ve YPG
hedeflerine saldırıyor.
Operasyonun amacı
bölgeyi Türkiye'de saldırı
düzenlemek için üs
olarak kullanan örgütten
temizlemek. Russia Today (Rusya):
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı'nın ikinci gününde Afrin'e karadan girmeye başladı. CNN International (ABD):
"Türk jetleri vuruyor, askeri
harekât derinleşiyor. BBC (İngiltere):
Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldı. Washington Post (ABD):
Afrin operasyonu
Suriye'nin
kuzeyinde farklı
grupları destekleyen
yabancı güçleri karşı
karşıya getirebilir. ARAP BASININDA ZEYTİN DALI HAREKÂTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ mensuplarına karşı dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Arap basınında geniş yer buldu. Arap medyasında yer alan haberlerde, Zeytin Dalı Harekâtı
'nın bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hâle getirmek amaçlı olduğuna dikkat çekildi. Er-Riyad gazetesi (Suudi Arabistan)
,
"Türkiye, Afrin'e
kapsamlı operasyon
başlattı. Erdoğan:
Sırada Menbiç var,
başlığıyla Zeytin Dalı
Harekâtı'nı okurlarına
duyurdu. El-Arab gazetesi
(Katar
) Zeytin Dalı Harekatı'nı "Türkiye, Afrin operasyonunu karadan ve havadan başlattı. Rusya da çekildi" başlığıyla manşetine taşıyarak, operasyonun başlamasının ardından Rus güçlerinin Afrin'den başka bölgelere çekilmesine işaret etti. El-Eyyam gazetesi (Bahreyn)
Dışişleri
Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun,
"Ordunun hedefinde
sadece teröristler
vardır. Başlattığımız
operasyona ilişkin
Suriye rejimi dahil
tüm taraflara bilgi
verildi. Suriye rejimi
ile ilişkilerimiz
olmamasına rağmen
uluslararası
hukukla örtüşmesi
bağlamında bunu
yaptık" ifadelerine
sayfalarında yer
verdi. Filistin'in Ramallah kentinde basılan El-Eyyam gazetesi
,
"Türk güçleri, Suriye'nin
kuzeyinde havadan ve karadan
operasyon başlattı" başlığıyla
verdiği haberde,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili
açıklamalarını aktardı. Eş-Şarku'l-Evsat (Suudi Arabistan):
Ankara, Şam
yönetimine bilgi verdi.
Aralarında Minniğ Havaalanı
da olmak üzere 108 hedef
vuruldu. Erdoğan, operasyonun
Menbiç'e de intikal edeceğini
teyit etti.