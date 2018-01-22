FKÖ'den ABD ile ilişkileri kesme çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, Mısır ve Ürdün başta olmak üzere, tüm Arap ülkelerine Kudüs kararı dolayısıyla ABD ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Rafet, yaptığı yazılı açıklamada Mısır ve Ürdün başta olmak üzere tüm Arap ülkelerine, Arap zirvelerinde alınan "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini kesme" kararları gereği ABD ile ilişkilerini kesme çağrısında bulundu.

FKÖ üyesi ayrıca bundan sonra ABD'nin İsrail-Filistin görüşmeleri için sunacağı İsrail'in 1967'de işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini içermeyen hiçbir öneriyi dikkate almama çağrısı yaptı.

Öte yandan Rafet, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu turunu eleştirerek, "Pence'in kardeş Ürdün ve Mısır halkı tarafından karşılanması üzücü. Özellikle de Pence'in ziyaret öncesi 'ABD'nin Kudüs kararının ardından Kudüs'ün İsrail-Filistin müzakereleri gündeminden çıkarıldığı' yönündeki açıklamalarından sonra buralarda karşılanması üzücü." ifadelerini kullandı.

Rafet'in ilişkileri kesme yönündeki açıklamalarını ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu turu ile eş zamanlı yapması dikkati çekti.

Ortadoğu turuna dün Mısır'dan başlayan Pence, bugün Ürdün'de bulunuyor. Pence, Ürdün'ün ardından İsrail'e geçecek.