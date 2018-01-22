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FT Zeyti Dalı operasyonunu böyle duyurdu: 'ye meydan okudu

İngiliz , Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çarpıcı bir analiz yaptı. FT, " ´ye meydan okudu ve operasyon başlattı" başlığıyla haberini duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 13:30
FT Zeyti Dalı operasyonunu böyle duyurdu: Türkiye ABD'ye meydan okudu

'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, dış basında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve basını, operasyona sayfalarında geniş yer ayırırken, İngiliz çarpıcı bir analiz yaptı.

FT, yayınladığı haberi okuyucularına "Türkiye ABD'ye meydan okudu" başlığıyla duyurdu.

TÜRKİYE ABD'YE MEYDAN OKUDU

Yayınlanan haberde Türkiye'nin, müttefiki olan ABD'ye, konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydan okuduğunu ve harekatı başlattığı yazıldı.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ: SINIR GÜÇLERİ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin en önemli sebeplerinden birinin " Sınır Güçleri"nin kurulma girişiminin olduğunu belirten FT, 30 bin kişiden oluşan bu grubun kurulmasının ilişkileri buraya getirdiğini belirtti.

Her ne kadar ABD, Afrin'deki grupların bir koalisyon parçası olmadığını iddia etse de, Türkiye'nin bu girişimi affetmediğini belirten FT, Türkiye'nin, hafta sonundan bu yana Suriye sınırındaki operasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

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FT Zeyti Dalı operasyonunu böyle duyurdu: Türkiye ABD'ye meydan okudu
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